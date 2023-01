Nejobletovanější hráč Sigmy má konkurenci. O slovo se hlásí další hvězdička

Antonín Růsek sice nemá ve statistikách taková čísla jako Mojmír Chytil, jenže jeho výkonů si experti prostě museli všimnout. Vypadá to, že se Sigmě Olomouc vyplatí investice ve výši čtrnácti milionů, které vložila do hráče, když jej kupovala z Brna. „Na začátku, v roce 2021, to tak nevypadalo, ale postupně se do toho dostával. Góly a asistence jsou sice nejviditelnější údaje, ale nejsou všechno. On udělá servis pro Chytila a je užitečný týmu," nešetří chválou novinář.