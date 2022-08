Nejtěžší rozhodnutí v kariéře, Hancko už je sešívaný. Sparta oficiálně ztrácí svou hvězdu

Feyenoord je osudem pražských rivalů. Slavii v minulé sezoně vyřadil cestou do finále Konferenční ligy ve čtvrtfinále. A Spartě teď zase beru jednu z klíčových postav.

„Důvodů, že jsme ho uvolnili, je víc. Obdrželi jsme velmi vysokou nabídku, které je těžké odolávat. Zájemců bylo čím dál tím víc. Dávid se vypracoval v klíčového hráče, byl by tu čtvrtou sezonu, tak by to mělo vypadat. Tak s hráči mluvím, aby tady odvedli tři čtyři sezony a řekli si o zahraniční angažmá," uvedl sportovní manažer Tomáš Rosický v rozhovoru pro O2 TV Sport.