Největší událost zimy: návrat Vydry. Rozdílový hráč, bude rozhodovat, věří expert

Návrat Matěje Vydry do české nejvyšší soutěže byl jednou z největších událostí zimní pauzy. Jak těžké to třicetiletý útočník bude mít? „Hlavní bude psychika," myslí si Mikolanda, který má sám zkušenosti s tím, když fotbalista kvůli zdravotním problémům nemůže hrát.

Jedna věc je podle něj být v pohodě na tréninku, kde hráč běhá a podvědomě si hlídá, třeba jako v případě Vydry operované koleno. Takže třeba vypustí souboj. „V utkání tě pohltí atmosféra, do souboje jdeš jinak. A najednou se začnou stávat jiné věci, píchne tě v levém kotníku, zabolí kyčel. Je tady riziko dalších problémů. Bude důležité, aby se nezranil," míní Mikolanda.

Fotbalový redaktor Práva Robert Neumann viděl Vydru v akci na soustředění v zahraničí. Bývalý prvoligový fotbalista souhlasí, že hrát zápas bude pro českého reprezentanta daleko náročnější. „S týmem trénoval naplno. Trenér Michal Bílek říkal, že vypadal zajímavě. Ale zápas, tam to bude Vydra dávkovat po minutách," myslí si novinář.

A jak to tedy vypadá s pozicí Vydry ve Viktorii. Za útočníka číslo 1 je často považován Tomáš Chorý, kam se zařadí zimní posila Plzně? „Když bude Vydra zdraví, nedivil bych se, kdyby Plzeň hrála se dvěma útočníky. Matěj je stylově jiný než Chorý. Ten je vysoký a soubojový, Vydra je na brejky. Myslím, že dokážou hrát u sebe," tvrdí Mikolanda a upozorňuje, že do ofenzivy bude po uzdravení ještě připravený Kliment.

„Nákup Vydry je z pohledu Plzně za mě rozumný, může to být rozdílový hráč, který když bude zdravý, tak nadstandardní kvalitou dokáže zápasy převážit na stranu Viktorie," dodává.

Plzeňskou sestavu s duem útočníků si dovede představit i Neumann. „Když hrál Chorý s Klimentem, tak to fungovalo," tvrdí s tím, že je Vydra zvyklý na určitý tlak, který na něj v Plzni bude, protože bude ostře sledovaný. „Ví, že bude nejprobíranějším hráčem, bude tu mediální tlak, ale on tvrdí, že to zvládne."