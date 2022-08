Nemám vysvětlení. Děláme víc chyb než v přípravě, říká Vrba po přestřelce s Bohemians

„Udělali jsme v prvním poločase obrovské chyby v rozehrávce, výsledek po první půli jsme si zavinili sami. Bohemka nás vysoko atakovala, ale tolik jednoduchých chyb jsme neudělali v celé přípravě," uvedl po zápase zkušený kouč, který do Ostravy přišel před sezonou po předčasném konci v pražské Spartě.

Baník v defenzivní hře kupil jeden přehmat za druhým, tým ještě minimálně dvakrát zachránil gólman Jan Laštůvka. „Nemám pro to vysvětlení," dodal zklamaně Vrba. Před přestávkou se na lavičce hodně zlobil, výslednou remízu, kdy tým smazal manko, bere jako zisk.

Ostrava v prvním kole Fortuna ligy prohrála doma s Olomoucí vysoko 0:3. Bod po dvou duelech je pro klub nejhorším startem od ročníku 2015/2016, kdy nakonec spadla do druhé ligy. „Že máme zatím jen bod, to je zklamání, zejména kvůli domácímu utkání. Pokud se nám teď podaří doma dvakrát vyhrát, což samozřejmě nebude jednoduché, tak by start nebyl nakonec tak špatný," vyhlíží Vrba následující dvě střetnutí, které Baník odehraje ve Vítkovicích se Zlínem a Teplicemi.