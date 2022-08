Divočina v Ďolíčku vítěze neměla, Baník je rád za bod. Plzeň bere výhru, Liberec měl nabito

Plzeň vstoupila do ligy remízou 2:2 v Teplicích a moc stála o to, aby vše v domácím prostředí napravila. Viktoriáni, kteří se chystají na odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti Tiraspolu, nakonec svůj cíl splnili. Tři body vystřelil týmu kouče Michala Bílka patnáct minut před koncem Milan Havel. V nejvyšší soutěži tak Západočeši neprohráli už 24 zápasů v řadě, což je klubový rekord.

Baník před týdnem vstoupil do ligy ostudnou domácí porážkou 0:3 se Sigmou, a přestože v Ďolíčku šel do vedení už v páté minutě, Klokani ještě do poločasu skóre třemi góly otočili. Vypadalo to na další průšvih týmu trenéra Pavla Vrby, jenže tomu vyšla střídání a Ostravané berou alespoň bod za remízu 3:3. Slezané tak s vršovickým celkem neprohráli desetkrát v řadě.