Nemáme formu, připomíná mi to minulu sezonu v Karviné, říkal po další ztrátě Baníku Šehič

„Věděli jsme, že některé změny uděláme, ale nechci, aby to vyznělo, že někdo nehrál proto, že by se nám nedařilo kvůli němu. Prostě jsme po té šnůře chtěli udělat nějakou tu změnu. To se povedlo herně, ale to kýžené – tři body – nám to zase nepřineslo," řekl po bezbrankové remíze trenér Baníku Pavel Hapal.

Odvážný tah mu vyšel tak napůl. Baník s Jiřím Letáčkem v bráně podruhé na jaře neinkasoval, žádný gól ale ani nedal, přestože hrál od 65. minuty po vyloučení libereckého Dominika Preislera přesilovku. „Je to málo. Všichni jsme očekávali z toho zápasu trošku víc. Chtěli jsme výhru, kterou bychom tu naši sérii zlomili," povzdychl si krajní bek Eldar Šehič po sedmém jarním utkání v řadě bez vítězství.

Foto: Sznapka Petr, ČTK Trenér Liberce Luboš Kozel.Foto : Sznapka Petr, ČTK

Obměněný tým chválil. „Tlačili jsme devadesát minut, byli jsme lepší, po té červené kartě už to bylo skoro jen na jednu branku, ale nemáme formu. Měli jsem spoustu dobrých akcí, ale nezakončíme je, nebo nedáme gól," komentoval bosenský fotbalista. I on se dostal do slušné pozice. Prudký centr Cadua na zadní tyči ale těsně minul. „Chyběl malý kousek," litoval Šehič.

Svou nominaci do jedenáctky plné změn se dozvěděl až v den zápasu. „Překvapila mě, ale to je na trenérovi. Já jsem fotbalista a mým úkolem je hrát," řekl Šehič, který se do základní sestavy dostal poprvé od únorové domácí porážky s Hradcem Králové (0:2).

„Cítil jsem se dobře. V reprezentační pauze jsem byl hrát za béčko, abych měl nějaký zápas v nohách. Posledních deset minut jsem cítil únavu, ale myslím, že jsem to zvládl," přiblížil Šehič, kterému po každém další zápase bez vítězství v hlavě naskakuje minulá sezona v nakonec sestoupivší Karviné.

Foto: Sznapka Petr, ČTK Zleva Lukáš Červ z Liberce, brankář Olivier Vliegen z Liberce, David Buchta z Ostravy.Foto : Sznapka Petr, ČTK

„Teď jsem se právě o tom bavil s Kuzmou (Kuzmanovičem). I s Karvinou jsme hráli některé zápasy devadesát minut výborně. Útočili jsme, tlačili, ale byla z toho remíza, nebo jsme prohráli. Trošku mi to tuhle situaci připomíná, ale nemyslím si, že by se to mělo opakovat. Nechci to znovu prožívat," svěřil se 22letý fotbalista.

Baník propásl další šanci nakopnout se a nyní ho až do konce základní části čekají jen zápasy s týmy z první poloviny tabulky. „Máme před sebou spoustu těžkých zápasů. Příště hrajeme na Slovácku, tam to taky bude boj, pak doma s Plzní. Bude to náročné a musíme ty utkání zvládnout, nebo alespoň některé z nich," zdůraznil Šehič.