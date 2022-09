Neměl postavu sportovce, motivaci, ani brankářský talent, vzpomíná na reprezentačního gólmana jeho bývalý kouč

Hlavním hrdinou jednoho z těžko uvěřitelných příběhů české nejvyšší fotbalové soutěže je bezpochyby Filip Nguyen. Fotbalista s vietnamskými kořeny, který v polovině září oslaví třicáté narozeniny, totiž opouštěl Spartu v pozici brankáře, o něhož nebyl zájem ani pro B-tým. Přes třetiligový Nový Bydžov a druholigovou Vlašim se dostal do nejvyšší soutěže a dnes dokonce patří do širšího kádru reprezentace, byť na debut stále čeká. „Ten byl celý tak průměrný, že mě vůbec nenapadlo, že by mohl hrát na vyšší úrovni než ČFL,“ vzpomíná na Nguyenovo působení v B-týmu Sparty jeho tehdejší trenér Martin Hašek ve fotbalovém pořadu Přímák na Sport.cz.

Článek „V B-mužstvu Sparty dělal v podstatě třetího brankáře. V té době, když ho člověk viděl svlečeného, tak to ani nebyla postava sportovce," prozrazuje 52letý trenér, který je aktuálně bez angažmá. „Z hlediska namotivovanosti do tréninku nebo fotbalu jako takového jsem tam neviděl žádnou motivaci, spíš podprůměrnou. Neviděl jsem ani nějaký brankářský talent..." líčí s odstupem. „Že teď hraje na úrovni evropských pohárů a špičku ligy, tak je pro mě obrovské překvapení," pokračuje na adresu současné jedničky Slovácka a upozorňuje na zajímavou skutečnost, že Nguyena nakonec přivedl k profesionálnímu fotbalu stejný muž, který je zároveň považován za objevitele například Abdallaha Simy. „Vzali jsme ho do Vlašimi jako trojku, nebyla to moje iniciativa, ale byla to práce Míly Brožka, který dnes dělá skauting pro Slavii, ale já jsem ho samozřejmě znal," vypráví Hašek, jak se s Nguyenem setkal i v dalším angažmá.