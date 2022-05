Nemohl spát a byl špatný, pak Klokany spasil. Cítím radost i smutek, přiznal Hronek

„V prvním okamžiku jsem chtěl míč hlavně zpracovat, což se mi podařilo. Viděl jsem, že vyběhl docela do dobrého úhlu k zadní tyči, takže vlastně tohle bylo jediné řešení. Doufám, že můj gól bude hodně důležitý, a nakonec nám pomůže k tomu, abychom se zachránili a nemuseli jít do baráže," věří Hronek, podle něhož se měla po faulu na něj kopat penalta.

Nebýt jeho „last minute" trefy, Klokani by se již na play off chystali, takhle ještě jejich naděje žijí. „Krásná chvilka, ale zároveň cítím i smutek, protože když jsem se dozvěděl výsledky ostatních zápasů, už to nemáme ve svých rukách. Je to smíšený pocit. Radost i smutek zároveň. Ale musíme hrát do posledního zápasu a doufat, že se k nám štěstí přikloní," pověděl.