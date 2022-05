Veselý přílet z kosmu! Tohle je Bohemka, dokud dýcháme, nevzdáváme se, těšilo kouče Klokanů

„Jak vždy říkal trenér Škorpil, že koučovat zápas je jako let do kosmu, tak teď jsem se tam párkrát podíval," okomentoval turbulentní duel Veselý. Jak se tedy cítil po vyrovnávajícím gólu, díky němuž ještě žije šance Bohemians na vyhnutí se baráži? „Jako po šťastném příletu z kosmu, který jsem přežil," usmál se.

„Jsem nastavením takový, že vždy věřím v dobrý konec, ať dělám cokoliv. Ne vždy to tak sice dopadne, ale myslím, že být optimistou je lepší. Snažím se tohle přenést i na hráče. Při přípravě na zápas jsem i několikrát zmiňoval, že se nemusí utkání dobře vyvíjet, ale dokud rozhodčí nepískne do píšťalky, musíme za tím jít a myslím, že hráči to ukázali. Vůbec jsme nebyli zlomení, i když konec už vypadal jasně. Je to ukázka, že tým má ohromného ducha. Tohle je Bohemka!" pověděl Veselý.

Čtvrtý zápas ve skupině o udržení se pro jeho tým opravdu dobře nevyvíjel. „Velmi špatně jsme do utkání vstoupili. Domácí byli víc odhodlaní a bojovní. Prvních patnáct minut se odehrávalo téměř jen v režii Jabloneckých. My jsme jen statovali. Přišlo mi, že pouze čekáme na gól. Možná na nás dolehla tíha utkání. V tu chvíli to s námi vypadalo špatně," uznal hostující trenér.

Foto: David Taneček, ČTK Václav Pilař z Jablonce.Foto : David Taneček, ČTK

Klokani opravdu i inkasovali před pauzou po krásné Pilařově trefě. „Trefil to z takové nevinné situace... Škoda. Měli jsme ale i štěstí, že nás domácí v prvním poločase nedorazili, protože by asi bylo po utkání. V úvodu druhého jsme se zase jen chvíli oťukávali, ale pak jsme převzali iniciativu a posledních třicet minut bylo zcela v naší režii. Měli jsme ohromný tlak a vytvořili jsme si velké šance. Měli jsme na to utkání i otočit, ale objektivně vzato je bod asi spravedlivý, když vyrovnáte v poslední vteřině z poslední akce," pověděl Veselý.

Bohemians v závěrečném kole nadstavby hrají v Ďolíčku s již sestupující Karvinou a musí vyhrát, a navíc spoléhat buď na prohru Jablonce ve Zlíně, nebo Pardubic v Teplicích.