Nervózní a rozklepaná Plzeň! Mistrovi chybí dravost a rychlost, míní bývalý reprezentant

Bývalý reprezentant Pavel Mareš vnímá Plzeň jako tým plný zkušených hráčů. „Teď mi tam ale ze strany Viktorie chybí více dravosti a rychlosti. To teď týmu chybí," myslí si. „Plzeň je ale mistr, nedá se dopředu odepsat. Trenéři se určitě pokusí něco změnit, zlomí tu sérii a bude nebezpečná. Třeba porazí Slavii nebo Spartu a mohou být zase blízko," hledá cestu, jak by se tým trenéra Michala Bílka nastartovat, a ještě zabojovat o mistrovskou korunu.

Trenér Sparty Priske se nechal slyšet, že kdo by už nyní odepsal Viktorii z bitvy o titul, byla by to z jeho strany známka arogance. Novinář Malý to přičítá spíše diplomacii dánského trenéra letenského týmu. „On dobře ví, že Spartu čeká možná klíčový čtyřzápas. Los má Sparta extrémně těžký, proto zůstávají na Letné pokorní," konstatuje Malý.

Přímák s bývalým fotbalovým reprezentantem Pavlem MarešemVideo : Sport.cz

Plzeň se dlouhé měsíce mohla spolehnout na skvěle fungující defenzivu, jenže v poslední době se vše otočilo a inkasovala podivné góly. Až v utkání v Mladé Boleslavi gólman Staněk udržel čisté konto. „Měli by se soustředit na to, proti jakému týmu hrají. Když je čeká soupeř s šikovnými křídly, měli by něco změnit a dát si pozor," míní bývalý obránce národního týmu.

Redaktor Malý vidí dvě hlavní příčiny, proč byla v Boleslavi Viktoria zranitelná v obraně. „Chyběl Lukáš Hejda, který řídí obranu a pak také Plzeň do zápasu špatně vstoupila. A už se to vezlo. Úvod s Plzní zatřásl, třeba na Jemelkovi to bylo hodně vidět, působil nejistě," všímá si Malý.