Neúprosná statistika. Hübscha má na mě asi pifku, hořekoval Nguyen

Hübschman se symbolicky právě proti svému oblíbenému brankáři ve věku 41 let, 7 měsíců a 1 den stal nejstarším střelcem v historii české samostatné ligy. „Hübschovi gratuluju, ale přijde mi, že góly dává fakt jenom mně," hořce se usmál Nguyen.

Hübschman je svátečním střelcem, v této sezoně se trefil vůbec poprvé. Počkal si na Nguyena. V minulém ročníku skóroval jednou, v prosinci na hřišti Slovácka. Zbytečné zmiňovat, kdo lovil míč z branky. A v té předminulé opět svým jediným zásahem v ročníku překonal znovu gólmana s vietnamskými kořeny. „Dá jeden gól za sezonu a vždycky mně. Asi na mě má pifku," poznamenal Nguyen. "Prostě štěstí," tetelil se Hübschman.

Slovácko v dohrávce remizovalo na půdě Jablonce 1:1. Skóre otevřel levačkou Kalabiška, v úvodu druhé půle srovnal Hübschman. Slovácko trefilo dvakrát tyč a na konci utkání vytahoval Hanuš míč z hranice brankové čáry po standardce Reinberka.#zaslovacko #fkjslo pic.twitter.com/r42WWXbC6l — 1.FC Sʟᴏᴠᴀ́ᴄᴋᴏ (@1_FCS) April 5, 2023

V dohrávce 23. kola ho překonal ve druhé minutě po přestávce, kdy trefil odražený míč zpoza vápna k protilehlé tyči. „Je na pováženou, že zase dostaneme gól na začátku druhé půle," připomněl Nguyen nedělní prohru svého týmu na hřišti Bohemians, kde rozhodující branku inkasoval ve 49. minutě.

„Hübscha to teď trefil dobře, počínal si zkušeně. Balon šel přesně k tyči, viděl jsem ho, až když vylítnul ze skrumáže," přiznal brankář. „Pozdě jsme na něj vystoupili a on to udělal chytře. Takhle vám to moc fotbalistů jako on neudělá. Ani nešlo o žádnou ránu, byl to takový chytrý kulečníkový úder a bohužel jsme z toho inkasovali," litoval kouč hostů Martin Svědík.

A to ještě v 11. minutě Hübschman nastřelil břevno. „Rozcvičoval se... Ale na míč jsem si sáhnul, ale myslím, že i kdyby ne, tak by to v bráně stejně neskončilo. Ale střela to byla dobrá," ocenil veteránův pokus z voleje opět zpoza šestnáctky.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Hráči Jablonce se radují z gólu.

„Jinak to byl zápas skoro bez šancí. Mohli jsme i vyhrát," zmínil Reinberkův přímý volný kop z 23 metrů v předposlední minutě, který domácí gólman Hanuš bravurně s pomocí břevna zneškodnil těsně před brankovou čarou.