Neúspěšný podzim. Chtěli jsme víc, shodují se trenér a kapitán Bohemians

Všichni v Ďolíčku hlavně kvůli žalostné produktivitě dychtivě vyhlížejí zimní přestávku. Jejich ofenzivní esa se, co se týče efektivity, trápí. Ať už z důvodů zdravotních, absence sportovní formy, nebo obojího naráz. „Nabízí se, že pauza by měla pomoct. Ti, co odehráli všechno, si mohou odpočinout. Zranění kluci se doléčí. V současné situaci přijde vhod,“ domnívá se Martin Dostál, jenž mužstvo proti Dynamu vedl jako kapitán.

Bohemians na konci podzimu čtyřikrát v řadě nevyhráli, obzvlášť je bolely poslední dvě domácí ztráty. Ve středu s Libercem nedokázali využít více než půlhodinovou početní převahu a vyválčili pouze bezbrankovou remízu, ke stejnému výsledku došel i duel s posledními Budějovicemi. „Závěrem jsme si pokazili dojem z celého roku. Kdybychom získali o čtyři body víc, bavíme se, jak je všechno super a máme top šestku na dostřel,“ uvědomuje si Dostál.

Aniž by o tom věděl, tak s jeho tvrzením naprosto souhlasil i Veselý. Za první polovinu sezony získali Klokani třiadvacet bodů, a kdyby poslední dvě kola zvládli vítězně, splnili by nastavený cíl. „Chtěli jsme se pohybovat mezi pětadvaceti až devětadvaceti body. Byli bychom přitaženi k vršku středové skupiny a na hraně šestky. Ale k tomu nás patnáct vstřelených gólů jednoduše neopravňuje,“ bez výmluv uznal kouč Bohemians. „Nevyšlo to podle našich očekávání. Musíme si to odpracovat, aby to na jaře bylo herně i bodově lepší.“

Porovnání s minulým, veleúspěšným ročníkem, je do očí bijící. A pro příznivce zelenobílých barev pořádně kruté. V sezoně 2022/23 nastříleli Bohemians za 35 ligových utkání 56 branek. „To jsme byli výjimečně produktivní,“ tuší Dostál. „Kdybychom měli recept, co s tím teď udělat, určitě bychom jej použili. Ten ale pořád hledáme,“ smutnil zkušený bek.