Veselý: Gól bychom nedali ani do konce roku. Do útoku chce přivést reprezentanta

Zase bez gólu… Jak jste vnímal zápas?

V posledních utkáních podzimu se v plné nahotě ukazuje náš největší problém. To je produktivita a v poslední době i tvorba šancí, byť teď jich zas tak málo nebylo. Chleba se lámal v úvodu utkání, kdy jsme měli tlak a hned tři příležitosti na vstřelení branky. Věřím, že ta by nás uklidnila. Postupem času si Budějovice také začaly vyvářet nebezpečné situace, my se naopak dostali do křeče. Remíza je spravedlivá. Šlo vyhrát, ale také prohrát.

Byla příprava na České Budějovice něčím specifická? Vzhledem k tomu, jak turbulentní období klub prožívá, navíc měli na lavičce novou trenérskou dvojici.

Chtěli jsme se soustředit spíše sami na sebe. Ale jinak jsme řešili dva scénáře ohledně hry soupeře, i případnou změnu rozestavení. Tím, že to vedou bývalí obránci, jsem čekal spíše defenzivní hru, zaměřenou na protiútoky. Což je pochopitelné. Když přijde někdo nový, vyprovokuje to nějakou změnu. Bylo to pro nás poměrně nečitelné. Utkání mělo ale být více nás. Měli jsme být nebezpečnější, agresivnější a urvat to silou.

Přijde zimní pauza vhod? Třeba se během ní probudí i vaši střelci…

Z hlediska zdravotního stavu a herní nepohody to asi je vysvobození . Bojím se, že kdyby se letos hrály ještě tři zápasy, všechny skončí 0:0, nebo o gól prohrajeme. Nevím, jestli bychom do konce roku vstřelili branku. Naštěstí už ani není trénink.

Efektivita v útoku je oproti minulé sezoně opravdu žalostná, za osmnáct zápasů jste se trefili jen patnáctkrát. Jak se s tímhle trenér vůbec může vypořádat?

Vždycky říkám, že nejtěžší je naučit se dávat góly. Umění vstřelit branku je největší dar. Když vám odejde útočná vozba, je to problém. Během prvních třinácti, možná čtrnácti kol jsme si alespoň vytvářeli dost šancí. To ale poslední dobou neplatí. Zůstali jsme za očekáváním, máme méně než jeden gól na zápas. Pak musíte pomalu spoléhat na to, že si soupeř dá vlastňáka, což taky nechceme. Marně hledáme i hráče, který by se dostal alespoň na pět, šest gólů a byl produktivní.

I proto se, jak jste již dříve avizoval, poohlížíte po posilách. Můžete nějak přiblížit, jak se vše momentálně vyvíjí?

Aktuálně jednáme se třemi hráči do ofenzivy, dvěma ze zahraničí. Jeden z nich je reprezentant, útočník ve středním věku. Ten druhý je mladší, okolo dvaceti let. Pak máme vyhlédnutého i jednoho útočníka v tuzemsku. Jednání probíhají na úrovni klubů. Pokud by se alespoň jeden z nich přivedl, bylo by to fajn. Když dva, tak vyloženě super. Snesli bychom klidně i všechny tři. Také se nám musí uzdravit Matoušek, který celý podzim laboroval se zdravotními potížemi. Podobně na tom byl Puškáč, tomu navíc za půl roku končí smlouva. Je potřeba si jasně říci, jestli bude pokračovat, nebo ne.

Otazníkem je také setrvání opory v brance, Martina Jedličky. Posouvá se situace nějak?