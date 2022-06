Neznámý muž napadl a rasisticky urážel fotbalistu Zlína

Gambijský útočník Lamin Jawo v Česku působí už od sezony 2018/19, kdy hrál za Jihlavu, ze které během následujícího ročníku přestoupil do Zlína, kde působí dodnes. A právě ve Zlíně, v jednom z místních obchodů, se na začátku tohoto týdne stal terčem nechutných rasistických urážek ze strany neznámého muže.

Útočník Zlína Lamin Jawo jde do potravin a náhodný důchodce ho začne rasisticky urážet, že Zlín není město pro černé lidi, ať se vrátí domů. Když ho gambijský fotbalista začal natáčet, tak ho ten chudák chtěl napadnout.

Jawo pak muže začal natáčet na telefon a česky ho vyzýval, aby zopakoval, co mu před chvílí říkal. Muž už však mlčel, ale hráči pohrozil pěstí a začal odcházet. Sedmadvacetiletého hráče poté dokonce udeřil nákupním košíkem. O incident se se svými fanoušky podělil fotbalista na svém Instagramu a uvedl, že to je již potřetí, co se setkal s rasistickými urážkami.