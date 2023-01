Nita senzačním záchranářem, platí ho Sparta. Pro všechny výhodný přesun, poukazuje Ščasný

„Florin prokázal klid a zkušenost, hodně nám pomohl,“ kvituje trenér Radoslav Kováč.

Nitovo angažmá je velmi překvapivé. „Ptali se mě, jestli bychom o něj nestáli. Já na to, že to je nemožné kvůli platu – a taky jsem měl pochyby, jestli by vůbec do Pardubic šel. Ale zkusili jsme to a měl zájem. Čekali jsme pak na vyjádření Sparty, zda je vůbec reálné to provést. Chci jí poděkovat, že nám vyhověla. Na Nitově gáži se podílí, myslím, z více než 90 procent, jinak by tu rozhodně nebyl,“ líčí Kováč.

Pardubický tým posílí zkušený hráč, na půlroční hostování z @ACSparta_CZ přichází 🇷🇴 rumunský brankář Florin Nita❗️ Podívejte se na jeho první kroky na pardubickém stadionu. pic.twitter.com/SQ37RGov9P — FK Pardubice (@FK_Pardubice) January 28, 2023

Podle zákulisních odhadů je Nitův základní plat 800 tisíc korun měsíčně, tedy přibližně jako má celý kádr Pardubic dohromady. V Liberci hned dostal přednost před Jakubem Markovičem a Viktorem Budinským. A obstál. „Bod je zasloužený a bereme ho,“ ujišťuje Kováč.

Nitu ještě jako trenér na Spartě zažil Zdeněk Ščasný, který se o rumunském reprezentantovi rozpovídal v pořadu Přímák na Sport.cz.

„Já za tím vidím naprosto pragmatický přístup Florina a jeho manažera. Protože ví, že mu za půl roku končí smlouva. Ví, že ve Spartě by nechytal, takže pokud zůstane doma, jeho cena půjde dolů. Takhle se rozchytá v české lize a v létě půjde zadarmo. Co by inkasovala Sparta, inkasuje pak manažer s hráčem. Druhá věc je, že se Radek Kováč dobře zná s celým vedením. A situace je výhodná pro všechny,“ líčí bývalý kouč i sportovní ředitel Sparty.

Foto: Vít Černý, ČTK Zleva Florin Nita a Robin Hranáč z Pardubic, vpravo Victor Olatunji z Liberce.Foto : Vít Černý, ČTK

Záhadou je, proč letenský klub uvolnil Nitu až teď. V závěru roku 2021 gólman v době působení trenéra Pavla Vrby přišel o pozici jedničky a postupně vypadl z kádru. Sparťanský dres oblékl naposledy loni v lednu v přípravném utkání. Od té doby byl odstaven a měl roční pauzu.

„Tak to nevím. Florina jsem zažil, vím, že ze začátku měl trochu problémy s rozehrávkou nohama. V tom se výrazně zlepšil. Moc jsem to nechápal, myslel jsem, že ještě měl v určitou dobu ve Spartě chytat. Ale dneska, když mají brankáře, by tam nechytal,“ přemítá Ščasný.

Lidsky může gólmana jen pochválit. „Jako kluk byl skvělý, velmi skromný. Řeknu lidově, že někdy se zdál divný, ale vím, že jako kluk byl hrozně hodný. Znal jsem ho velmi dobře, takže vím, v jakých poměrech vyrůstal. Strašně si pak všeho vážil,“ vypráví zkušený kouč.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Sparty Praha Florin Nita (vpředu) se spoluhráči ze Sparty po výhře nad Mladou Boleslaví.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Nikdy nevíte, do jaké míry jsou kluci ovlivněni svými manažery. U některých je to velký problém. Florina jsem ale měl rád. Kdo chytá, většinou necháváte na rozhodnutí trenéra brankářů. Dnes je tam znovu Dan Zítka, což je pro Spartu skvělá zpráva. Přesně ví, co má dělat, byť rozhodnutí bylo na mně. Já s ním ale měl výborný vztah, s Florinem,“ ujišťuje Ščasný.