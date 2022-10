Noční můra vršovických celků. Mladík v brance Olomouce po Slavii vychytal i Bohemians

Bohemians si tvořili více šancí, i tak ale Hanáci dlouho drželi vedení. Zlomový moment přišel v 70. minutě, kdy se do olomoucké sítě trefil parádním volejem Martin Dostál. „Vyrovnávací branka byla klíčová, soupeře pak hnali kupředu fanoušci. Naštěstí jsme všechny šance dokázali přežít. Utkání jsme mohli na naši stranu po některém z brejků zvrátit i my, to by bylo ale pro Bohemku moc kruté," dodal 46letý trenér.