Do jablonecké sestavy se po odpykání trestu za čtyři žluté karty dostal Polidar, místo naopak nezbylo na Hübschmana. Trenér hostů Jarábek udělal oproti poslednímu utkání dvě změny, na pozici stopera se objevil Krčík a na hrotu útoku doplnil Doležala Nigerijec Akinyemi.

Domácí měli v úvodu častěji míč na kopačkách, ale nic z toho nevytěžili. Černák vystřelil z úhlu jen do náručí brankáře Holce a Martincova hlavička zamířila příliš vysoko. Po pádu Aléguého na hranici šestnáctky se jablonecký trenér Látal důrazně dožadoval penalty a uviděl za protesty žlutou kartu.

Pro domácí znamenalo větší komplikace osmé napomínání v sezoně pro Hurtada, kvůli němuž kolumbijský stoper vynechá úvod jarní části. A to ještě mohl být rád, že za úder rukou do Čavošova obličeje nedostal červenou kartu.

Závěr prvního poločasu patřil Karviné, jako by jejím hráčům došlo, že mohou získat více než bod. Ale Akinyemi v nadějných pozicích vyslal jen hodně slabé střely, a když dvě minuty před přestávkou tečoval Budínského centr, trefil jen brankáře Hanuše.

Do druhého poločasu Látal posílil ofenzivu nasazením Chramosty a Jovoviče, který si připsal 150. start v české lize. Oživení ale trvalo jen chvíli a gólový efekt nepřineslo. Na druhé straně hlavičkoval Doležal, který osm let hrál v Jablonci, ale ani on se proti svému bývalému klubu neprosadil. S Budínského povedenou střelou z dálky si Hanuš poradil akrobatickým zákrokem.