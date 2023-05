Nutnost vyhrát? Je to zjednodušení, tvrdí Hašek. Uvítal by, kdyby Řezníček po čase gólově udeřil

„To, že pro zajištění účasti v baráži musíme získat tři body, je pro nás do jisté míry zjednodušení. Je to takhle dané, a odpadá jakýkoliv kalkul. Avšak zároveň to neznamená, že budeme od první minuty bláznit a hnát se bezhlavě dopředu," tvrdí kouč Zbrojovky Martin Hašek.

Nutnost vyhrát zohlední zcela jistě při určení sestavy. „Ale není to o tom, že nasadíme deset ofenzivních borců. Složení týmu musí být vyvážené. Je dobře, že oproti středečnímu utkání v Teplicích (1:1) nám nikdo neonemocněl a ani není žádný hráč v trestu za karty. Naopak jsme už mohli na severu Čech využít Součka, který předtím stál tři zápasy za vyloučení na Slovácku. A počítat můžu i s čerstvým a úspěšným maturantem Ševčíkem, jehož naštěstí problémy s ramenem nijak zvlášť neomezují," těší ho.

Hašek se domnívá, že domácí prostředí by mohlo být pro Brňany výhodou. „Po mém příchodu k týmu cítím, že jsme na našem hřišti silnější. Ale i ve dvou posledních venkovních zápasech v Jablonci a Teplicích jsme podali slušný výkon, byť jsme z nich brali pouze jeden bodík," má za to.

Uvědomuje si, že se fotbalisté Zlína v závěru sezony hodně zlepšili. V nadstavbě vytěžili ze čtyř utkání už sedm bodů. „My jen jeden. Ale co se týká organizace a úrovně hry, jdeme teď taky nahoru. Určitý progres cítím," je Hašek přesvědčený. Ví, že nedělní střetnutí bude i o hlavách. „Úspěšnější bude to mužstvo, jehož hráči se líp vypořádají s jeho důležitostí," očekává.

Doufá v střelecké probuzení do soboty nejlepšího ligového kanonýra Jakuba Řezníčka, před něhož se teď o jednu trefu dostal slávistický útočník Jurečka. „Pochopitelně že by nám přišlo nesmírně vhod, kdyby Kuba po čase zase gólově udeřil," uvítal by Hašek.

Neprozradil, kdo se objeví v brance Zbrojovky. V Teplicích upřednostnil na popud trenéra gólmanů veterána Hrubého před obvyklou jedničkou Berkovcem. „Martin Berkovec nemohl za sérii našich předchozích nezdarů. Chtěli jsme ho ale nechat psychicky odpočnout a dodat týmu nový impulz," vysvětlil.