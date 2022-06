O Fouska byl zájem, přesto prodloužil v Brně. Máme vizi odčinit poslední sestup, tvrdí

Fousek přišel do Brna v roce 2019. Rok na to postoupili fotbalisté Zbrojovky díky rozšíření na osmnáct účastníků mezi elitu. V nejvyšší soutěži vstřelil dva góly a na jeden další přihrál, avšak sestupu tím nezabránil. „Tehdy jsem šel do ligy v podstatě jako nováček. Měl jsem na kontě jediný start za Mladou Boleslav. Teď už dobře vím, co nás čeká. Navíc jsem o dva roky zkušenější. Doufám, že to bude na hřišti znát," usmívá se.