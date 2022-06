Divíšek a Matejov se stali prvními posilami ligového nováčka Brna

"Moc se těším na novou výzvu a nové prostředí. Z hráčů znám v podstatě jen Kubu Řezníčka, se kterým jsme spolu krátce hráli v Příbrami, i když jsem samozřejmě proti Zbrojovce nějaké zápasy odehrál. Jsem přesvědčený, že Brno by nemělo hrát jen o záchranu, a udělám maximum pro to, abych do týmu dobře zapadl a pomohl svými zkušenostmi na hřišti," uvedl Divíšek.