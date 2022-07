O vstup do FC Hradec mají podle radnice zájem Sehnal a Dědek, ten to popřel

Dědek dnes na twitteru zájem o hradecký fotbalový klub popřel. "Chci vyvrátit a ukončit spekulace o zájmu vstupovat do hradeckého fotbalu, které se dnes objevily v médiích. Je to nesmysl. Nemáme zájem ani o účast ve výběrovém řízení na provozovatele stadionu," uvedl. Vyjádření radnice, proč Dědka v dokumentu pro předběžné tržní konzultace označila za zájemce o partnerství v klubu, ČTK shání.

Město řeší, jak stadion, který má být hotový v červnu 2023, provozovat. Vyloučena není varianta, že by stadion provozoval případný budoucí strategický partner klubu, přičemž tendr na provozovatele stadionu by město spojilo s výběrem strategického partnera klubu. Proto město k účasti na konzultacích oslovilo Sehnala i Dědkovu firmu.

Chci vyvrátit a ukončit spekulace o zájmu vstupovat do hradeckého fotbalu, které se dnes objevily v médiích. Je to nesmysl. Nemáme zájem ani o účast ve výběrovém řízení na provozovatele stadionu. https://t.co/LitUtPoleG

Dalšími oslovenými jsou samotný klub FC Hradec Králové jako budoucí významný uživatel stadionu a provozovatelé multifunkčních arén ve třech největších českých městech, a to firmy Bestsport, Kometa Group a Vítkovice Aréna. Do předběžných tržních konzultací se však může do 7. srpna přihlásit kdokoliv další. Na základě informací z konzultací město nastaví podmínky a požadavky ve výběrovém řízení na provozovatele arény, za niž město zaplatí 631 milionů korun bez daně.