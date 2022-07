Obránce Heidenreich se po roce vrací do české ligy, stal se posilou Jablonce

"Vždycky jsem chtěl hrát českou ligu, to byl můj sen a ten jsem si splnil v Teplicích. Teď, když se ozval Jablonec, tak si myslím, že by to mohla být skvělá štace," uvedl Heidenreich na klubovém webu. "Když mě Jablonec oslovil, tak to bylo dá se říct jednoznačné i díky tomu, jaký se tady tvoří tým a díky trenérovi. Obecně vnímám Jablonec vysoko v české lize," řekl ke spolupráci s novým jabloneckým koučem Davidem Horejšem.