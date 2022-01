Odejde Beauguel z Plzně už v zimě? Bílek se obává ztráty klíčového muže, poohlíží se po útočnících!

„Kdyby k jeho odchodu došlo už teď v zimě, pochopitelně bych neměl radost. Bogy je pro nás strašně důležitý, šlo by o velký zásah do týmu. Nevylučuji ale žádnou variantu, stát se může cokoli," uvedl na úterní tiskové konferenci v Doosan Areně trenér Michal Bílek.

Jenže v létě, kdy končí smlouva. Bude volným hráčem, tudíž zadarmo. Bylo by na Viktorii, pokud by v případě zimní nabídky upřednostnila alespoň nějaký finanční zisk nebo je pro ni zásadní sportovní hledisko. Po podzimu se překvapivě drží bod za vedoucí Slavií, bude bojovat o pohárové příčky. A Beauguela prostě potřebuje.

Zvrátit tento proces může pouze očekávaný vstup nového zahraničního investora do Viktorie, který se má uskutečnit ideálně do startu jarní části, tedy do začátku února. Beauguelovi by mohl nabídnout takové podmínky, které by ho přesvědčily záměr s odchodem z Česka přehodnotit.