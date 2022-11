Odměna pro Slavii je tady! Talent z Edenu zaujal trenéra reprezentace do 20 let

Musí být štěstím bez sebe. Dva góly do sítě Baníku Ostrava a k tomu nominace do národního týmu do 20 let. Fotbalista Slavie Matěj Jurásek září, chválí ho trenér vicemistra Jindřich Trpišovský a také kouč národního týmu do 20 let Aleš Křeček. „Už byl i v reprezentační jednadvacítce, roste z něj velmi zajímavý hráč," chválí devatenáctiletého záložníka v pořadu Přímák na Sport.cz také Martin Mls, redaktor Práva.

Talentovaný Matěj Jurásek ve Slavii roste, zaujal i kouče národního týmu do 20 let. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Článek Podle kouče Křečka se Slavii vyplácí, že dává talentovaným hráčům šanci. „Nebojí se dát jim možnost ukázat se. Matěj podává dobré výkony a myslím, že bude do budoucna sbírat odehrané minuty výrazněji," domnívá se trenér národního týmu do 20 let. Redaktor Martin Mls si všiml toho, že Jurásek už byl i v nominaci jednadvacítky. „Takže přeskočil kategorii v národním týmu, což je také určitě známka kvality. Pokud ho nezabrzdí zranění, což je ale hrozba pro každého fotbalistu, může z něj být hodně zajímavý hráč," míní další z hostů pořadu Přímák. Přímák s Alešem KřečkemVideo : Sport.cz Pravdou je, že třeba trenér Slavie Jindřich Trpišovský si služby Matěje Juráska nemohl po utkání s Baníkem Ostrava vynachválit a mladému hráči rád gratuloval k premiérovým trefám ve Fortuna lize. Před novináři pak náročný kouč nešetřil superlativy na adresu hrdiny zápasu. Zmínil také, že by to Jurásek mohl dotáhnout nejen do základní sestavy v sešívaném dresu, ale až do reprezentačního A týmu. Zatím se sice devatenáctiletý mladík musí spokojit s nominací do české dvacítky, ale má před sebou velkou výzvu, aby slova kouče Slavie naplnil. Fotbal PŘÍMÁK: Počet chyb roste. S VAR to stále neumíme, míní reprezentační kouč