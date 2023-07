Ofenzivu královéhradeckých fotbalistů doplnil útočník Juliš

Juliš už za Hradec nastoupil do čtyř přípravných zápasů, ve kterých dal dva góly. První ligu dosud nehrál, před angažmá v Chrudim působil v pardubické mládeži. "Jsem z přestupu nadšený. Čekal jsem na to poměrně dlouho, nějakou dobu se řešilo, zda to dopadne, nebo ne. Hrozně moc se těším na ligu. Bude to pro mě něco úplně nového, ale už se nemůžu toho velkého kroku v mé kariéře dočkat. Sám jsem zvědavý, jak to zvládnu," řekl Juliš.