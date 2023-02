Olomouc získala mladého útočníka Kramáře z Opavy

Fotbalová Sigma Olomouc získala devatenáctiletého útočníka Denise Kramáře z druholigové Opavy. Český reprezentant do 20 let podepsal na Hané smlouvu do roku 2026. Olomoucký klub to oznámil na svém webu.

Foto: Profimedia.cz Denis Kramář (uprostřed ve žlutém dresu Opavy) posílil Sigmu Olomouc.Foto : Profimedia.cz

Článek "S Denisem myslíme především na budoucnost. Je to mladý talentovaný útočník, se kterým je ale stále potřeba pracovat. Věříme, že u nás dokáže rozvinout svůj potenciál a budeme společně úspěšní," řekl sportovní manažer Ladislav Minář. Opavský odchovanec Kramář si zahrál nejvyšší soutěž už v ročníku 2020/21 v pěti zápasech za slezský tým. V další sezoně s Opavou postoupil do baráže, v níž tým neuspěl v souboji s Bohemians. Na podzim v druhé lize dal v 16 utkáních tři góly. "O Denise se kluby intenzivně zajímaly již minimálně rok. Teprve z Olomouce přilétla na stůl jasná nabídka," uvedl sportovní manažer Opavy Jaroslav Kolínek na klubovém webu. "Je to nesmírně pracovitý hráč, který má obrovský potenciál a přeji mu, aby pro něj Olomouc byla jen přestupní stanice do dalšího, třeba i top zahraničního klubu. I proto jsem rád, že budeme na případném dalším přestupu participovat," řekl. FORTUNA:LIGA Pochvala pro Slavii. I když v létě Olayinka odejde, dát ho základu bylo správné, tvrdí expert