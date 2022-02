Omluva Sivokovi! Leklo se Dynamo hrozící kontumace? Kdo tedy podepsal smlouvu s Van Burenem?

Třaskavý rozchod se sportovním ředitelem Tomášem Sivokem, nařknutí z nepravého podpisu na smlouvě se slávistou van Burenem, hrozící kontumace všech utkání, do kterých nizozemský útočník nastoupil. Dnes dopoledne omluva klubu Sivokovi. Ve fotbalovém Dynamu České Budějovice to poslední dny vře. Jde však jen o vyústění událostí, které se na jihu Čech odehrály v posledních měsících. Co se událo, že záležitost dospěla až sem?

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Tomáš Sivok z Českých Budějovic během přípravného utkání se Slavií.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Všechno začalo v létě, kdy se s majitelem Dynama Václavem Koubkem rozešel ve zlém dlouholetý sportovní manažer Martin Vozábal. Na jeho pozici přivedl Koubek ve druhé polovině srpna bývalého reprezentačního kapitána Tomáše Sivoka. Vzápětí se rozjela jednání se Slavií o hostování Micka van Burena. Dotažena byla v září, následně byla řádně zaregistrována smlouva. Podle informací Sport.cz se na základním platu Nizozemce podílely obě strany. Jihočeši údajně částkou kolem 200 tisíc korun, což je pro klub velikosti Dynama obrovská suma. Van Burren se stal okamžitě oporou týmu, který pod koučem Davidem Horejšem výkonnostně neustále roste. FORTUNA:LIGA Průšvih v nejvyšší soutěži! Pošle problém u smlouvy slávisty Van Burena Dynamo na dno? Problém měl nastat během listopadu. Koubek si nechal donést smlouvu s Van Burenem. Načež prý vyšel ze své kanceláře, na chodbě se začal zaměstnanců klubu ptát, kdo za něj kontakt podepsal. Na to konto si údajně nechal vypracovat grafologický posudek. Pak bylo dlouho ticho po pěšině. Před pár dny však vybuchla v Budějovicích bomba: Sivok skončil. Majitel Koubek ho nařkl z několika zásadních manažerských chyb, včetně pochybení ohledně smlouvy Van Burena. Foto: Radek Petrášek, ČTK Zraněný Mick van Buren z Českých Budějovic.Foto : Radek Petrášek, ČTK „Chybovat v tak zásadních věcech, jako je nepravý podpis na hráčské smlouvě nebo uzavření smlouvy v rozporu s předpisy FAČR, není možné," uvedl předseda představenstva SK Dynamo v prohlášení. Sivok se ostře ohradil, označil Koubka za lháře. Tato informace zažehla hrozbu kontumací všech zápasů, v kterých Nizozemec za Dynamo nastoupil. Jedná se o čtrnáct utkání, ve kterých Jihočeši získali devatenáct bodů. Pokud by tedy k odečtu bodů opravdu došlo, propadli by se na poslední místo za Karvinou. Reakce Dynama? Omluva Sivokovi! „SK Slavia Praha a SK Dynamo si navzájem potvrdily platnost smlouvy Micka Van Burena o hostování v Dynamu. Všechny závazky z této smlouvy o hostování, včetně finančních, jsou řádným způsobem plněny. Stejné stanovisko klub sdělil k dotazu disciplinární komise LFA. V sobotní tiskové zprávě klubu došlo k nešťastné interpretaci o platnosti podpisu a klub se tímto Tomáši Sivokovi omlouvá. Další okolnosti ukončení spolupráce s Tomášem Sivokem jsou interní záležitostí klubu a ten se k nim již nebude dále vyjadřovat," stojí ve čtvrtečním prohlášení Jihočechů. Kontumace zápasů, v nichž Van Buren nastoupil, ale pravděpodobně nehrozí. Podle všeho se jedná o interní problém Budějovic. Podle právního výkladu, pokud je smlouva jednou zaregistrovaná, je těžké zpětně zpochybnit, že jedna z věcí na kontaktu není podepsaná správně. Nicméně zásadní slovo bude mít disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA). Jaký verdikt vynese? FORTUNA:LIGA Sivok končí v pozici sportovního manažera v Českých Budějovicích

Reklama