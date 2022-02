Průšvih v nejvyšší soutěži! Pošle problém u smlouvy slávisty Van Burena Dynamo na dno?

Další průšvih v českém fotbale je nejspíš tady. A pořádný. Jako by toho nebylo dost v souvislosti s vyšetřováním kauzy okolo Romana Berbra. Teď se nejspíš podle informací iSport.cz namočilo do problémů Dynamo České Budějovice. Jde o to, že na kontraktu o hostování slávisty Micka van Burena v Dynamu má být falešný podpis. Tím pádem by byla smlouva neplatná a hrozila by kontumace všech utkání Jihočechů, do kterých Nizozemec nastoupil. Ve hře je možný odečet devatenácti bodů, incidentem se bude zabývat už ve čtvrtek disciplinárka.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Mick van Buren hostuje ze Slavie Praha v Dynamu České Budějovice. Hráčův kontrakt je nyní v centru pozornosti, bude jej řešit i disciplinárka.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Ve fotbalovém Dynamu České Budějovice je v posledních dnech živo. V sobotu ukončil působení v klubu sportovní ředitel Tomáš Sivok. Následovala výpověď pro šéfa klubové akademie Aleše Křečka. Třetí problém vypadá jako nejvážnější, jde o potenciálně neplatnou smlouvu Micka van Burena. Podle iSportu na kontraktu z loňského září není pravý podpis Vladimíra Koubka, majitele a předsedy představenstva Dynama. Ten prý na falešný podpis v klubu interně upozornil už dříve. „Tomáš Sivok se ve funkci sportovního ředitele dopustil několika zásadních manažerských chyb, které jsem mu vytkl," uvedl Koubek ve chvíli, kdy komentoval odchod bývalého obránce z pozice funkcionáře. „Bohužel, mou kritiku nepřijal. Naopak. Ale chybovat v tak zásadních věcech, jako je nepravý podpis na hráčské smlouvě nebo uzavření smlouvy v rozporu s předpisy FAČR, není možné," doplnil předseda představenstva SK Dynamo v prohlášení, z nějž už dříve citoval Sport.cz. FORTUNA:LIGA Sivok mě překvapil. Udělal zásadní manažerské chyby, vysvětlil majitel Dynama. Agent to popírá Pokud se informace potvrdí, může mít pro Dynamo chyba fatální následky. Disciplinární komise by mohla kontumovat všechny zápasy, v kterých Nizozemec za Dynamo nastoupil. Jde o čtrnáct duelů, kde Jihočeši získali devatenáct bodů. Pokud by tedy k odečtu bodů opravdu došlo, Dynamo by se s osmi body propadlo na poslední místo tabulky nejvyšší soutěže za Karvinou. Foto: Radek Petrášek, ČTK Zraněný Mick van Buren z Českých Budějovic.Foto : Radek Petrášek, ČTK Na tahu je tedy nyní disciplinárka, její verdikt může pořadím nejvyšší soutěže pořádně zamíchat. FORTUNA:LIGA Kdo po Sivokovi? Bývalý sudí odmítá, že by chystal nástup do Dynama

