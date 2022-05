Opora Boleslavi pokračuje v kariéře. Matějovský prodloužil smlouvu o rok

"Ukázalo se, že nám to pomohlo a nakoplo nás to ke zlepšeným výkonům. Mělo by to tak i pokračovat. Končit v této době by proto bylo asi hodně špatné. Samozřejmě záleží na tom, zda o mé hráčské služby je zájem od vedení klubu a realizačního týmu," poznamenal Matějovský.