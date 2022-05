Opora Sparty u zpovědi: Z nenávistných zpráv mi bylo zle. Derby v Česku není o fotbale

Slovenský obránce Dávid Hancko nastupuje ve Spartě od sezony 2019/20 a za tu dobu si v letenském klubu vybudoval se svými spoluhráči pevná přátelství. Jedním z jeho nejlepších kamarádů je Ladislav Krejčí mladší, který mu byl dokonce za svědka na svatbě. „Jsme kamarádi v kabině, trávíme spolu hodně času. Celkově ta parta je vynikající a trávíme spolu hodně času i mimo hřiště," pochvaloval si Hancko. Krejčí mu dokonce prý ke svatbě složil básničku. „Myslím, že se to i docela rýmovalo, na to, že to bylo v brněnštině," smál se Slovák.

Úsměv mu trochu ztuhl, když došla řeč na derby pražských „S." „Když se dívám na derby v Premier League, tak tam je to stále o fotbale, kdežto tady vím, že třeba prvních 15 minut nebude míč vůbec na zemi. Přijde mi, že někdy se vůbec nehraje fotbal," vyprávěl zklamaně.

Dávid Hancko o tom, proč si Krejčího ml. vybral za svědka.Video : O2 TV Sport

Pro něj samotného to není zrovna vyhovující styl hry, jeho spoluhráč Krejčí ml. je na něj ale expert. „Musím ale říct, že to nemá vůbec lehké. Lidi si ho už nějak zaškatulkovali, a přitom je to tak citlivý člověk," obhajoval Hancko svého kamaráda.

Dávid Hancko o Ladislavu Krejčím mladším.Video : O2 TV Sport

Ten prý už nyní komunikuje s rozhodčími často jen ve chvílích, kdy poukazuje na zákroky soupeře, které zůstanou nepotrestány, přitom kdyby je udělal on, dostal by hned minimálně žlutou kartu. Za časté diskuse s rozhodčími Krejčí ml. schytává často kritiku.