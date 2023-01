Opory Baníku zakončily přípravu radostnou událostí. Na Zlín je Hapal chce mít zpátky, Almási opět mimo

Toho na závěr zimní přípravy zaskočily i mimofotbalové události. Srb Plavšič a Nizozemec Ndefe se po návratu ze soustředění v Turecku odpojili od týmu a jeli podpořit své partnerky u porodu. „Když jsme se vraceli z Turecka, tak já vystoupil v Olomouci, a to, že Srdjan odjel, jsem se dozvěděl až na druhý den. Ale byli jsme domluvení a tahle událost je důležitější než fotbal. Ten dáváme vysoko, ale narození dítěte je důležitější. Volno dostal, je to profík, a jak ho znám, vrátí se připravený. Teď bude záležet kdy,“ vtipkoval Hapal.

S už vážnější tváří dodal, že sestavu ani přípravu na nedělní start ve Zlíně (od 18 hodin) absence obou hráčů neovlivní. „Počítám, že nejpozději ve čtvrtek bude tady. Je v Srbsku, to není daleko. Mají holčičku, věříme, že budou obě zdravé a v pořádku. Odcestoval nám i Gigli, ten bude rodit dnes (v úterý) nebo zítra. Věděl jsem o tom už v Turecku, teď dostal SMS, odlítal dneska ráno. Máme teď takové období, asi tady bylo v dubnu nějaké volno. Snad je to všechno, raději se ale zeptám v kabině,“ smál se Hapal.

„Musí se rozkoukat, ale je to zkušený hráč, byl to kapitán Partizani. Nicméně je v novém mužstvu, proto dostane nějaký čas na aklimatizaci. Má výhodu v tom, že v Albánii je rozehraná soutěž. Možná naskočí už od prvního utkání anebo v tom dalším. Bude záležet na něm,“ uvedl Hapal.

Bitri hned na úvodním tréninku ukázal, že se nebojí ve vápně odebírat míč ani riskantním skluzem. „Měl tam jeden na Kuzmu a ten byl hned naštvaný. Asi je to jeho styl hry. Budeme se s ním ale muset o tom bavit. Když skluz, tak čistý, bez faulu,“ poukázal Hapal a vypíchl i další Bitriho přednosti. „Je velice silný ve vzduchu. Má na to i figuru. Na svou výšku (192 centimetrů) je i pohyblivý, rychlý a technicky velice slušně vybavený.“

Urostlý zadák posílil už tak nabitou stoperskou sestavu Baníku, jenž aktuálně disponuje na tomto postu Fridrichem, Lischkou, Pojezným a Svozilem. Ve hře je tak varianta sestavy se třemi stopery. „Chtěli jsme mít i tuto možnost. Zkusili jsme to v některých utkáních a je to dobrá alternativa. V české lize na to přešla spousta klubů a my nechceme být pozadu,“ přiblížil trenér Baníku.