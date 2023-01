Dva body od propasti, dvě posily a dva trenéři. Nikl se Zápotočným křísí Dynamo: Díváme se jen nahoru

„Já se koukám jedině nahoru," pousmál se Nikl, když přišla řeč na tabulku. Nahoru se díval i po prvních dvou porážkách na nedávném soustředění v Turecku, Dynamo padlo s Vasasem Budapešť (2:3) i s polským týmem Widzew Lodž (0:4). „Nevystrašilo nás to. V naší hře bylo to, co jsme tam chtěli vidět, což pro nás bylo nejdůležitější," zdůraznil Zápotočný.

První výhra přišla až v generálce s kosovským FC Priština (4:1). Ironií osudu jen pár hodin poté, co tým na hotelu zažil zhruba hodinovou evakuaci kvůli požáru. „Chtěli jsme vyhrát všechny zápasy, ovšem povedlo se nám to až v posledním. Snad takhle budeme pokračovat," doufal Nikl.

Pomůžou na jaře dvě posily? Z Příbrami, kterou Nikl se Zápotočným opouštěli coby lídra druhé ligy, přišel záložník Marcel Čermák a do Turecka za týmem dorazil nigerijský útočník Quadri Adebayo Adediran z pražské Dukly. „Oba nás mile překvapili. Čermák skvěle zapadl do kolektivu a herně přinesl to, kvůli čemu jsme si ho do Budějovic brali. A Adediran? To bude raketa. Když ho vidím na tréninku i v zápasech, jsem si jistý, že nám pomůže," pravil Zápotočný.