Karvinští znovu doháněli ztrátu. Stačilo to na bod, se kterým nebyl spokojený nikdo

Ani jeden tábor ovšem s remízovým dělením bodů spokojený nebyl. „Kdybych v 80. minutě netrefil tyčku, ale bránu, bylo by to 2:0 pro nás a troufnu si říct, že bychom brali tři body. Takhle máme zase jenom jeden. To je pro nás málo," vykládal Kratochvíl.

„Byli jsme třem bodům blízko, ovšem propadli jsme po nákopu, kterým se Karviná celý zápas prezentovala. První poločas byl kostrbatý, nakopávané míče, samý souboj. To se mi ani nechce hodnotit..., no a když jsme si mysleli, že jsme se zvedli, tak jsme udělali dvě chyby. Jednou z toho byla tyčka, pak gól. Bohužel jsme závěr nezvládli a přišli o dva body," hodnotil trenér Jablonce Radoslav Látal.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva Lucky Ezeh z Karviné, brankář Jan Hanuš z Jablonce, Jakub Martinec z Jablonce, Martin Doležal z Karviné.

Karviná remízou nechala Jablonec v tabulce o bod pod sebou, to ale trenéra Tomáše Hejduška neuspokojilo. „Remízu neberu, jsem zklamaný. Už první poločas byl na jednu bránu, ale dáváme tyčky, břevna, máme problém jít v zápase do vedení. Je to ztráta, byli jsme lepším týmem," řekl Hejdušek, který proti Jablonci podle očekávání nasadil na hrot útoku exjabloneckého Doležala, který ve 20. minutě hlavou trefil jen břevno Hanušovy branky.

Jen na lavičce zůstal kvůli zdravotním potížím poprvé v sezoně kapitán Karviné Lukáš Budínský, své první minuty v novém dresu naopak od 70. minuty začala sbírat posila z Českých Budějovic Patrik Čavoš.

„Dlouho nehrál, musí se do toho dostat, ale ukázal, že nám pomůže. Je to zkušený hráč, nezmatkuje, umí zklidnit hru, což hned po příchodu na hřiště ukázal a přesně to od něj očekáváme. Je tu chvíli, potřebuje se adaptovat, jeho minutáž se bude zvedat," řekl na adresu 28letého záložníka Hejdušek.