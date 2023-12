Ostuda naivních Budějovic. Jejich hra? Líbit se může možná tak soupeřům, rýpl si expert

Zdaleka nejlepším hráčem Dynama byl na hřišti Viktorie paradoxně brankář Dávid Šípoš. Nebýt jeho výtečného představení, během něhož zlikvidoval snad čtyři jasné tutovky domácích, dostali by Jihočeši ještě o poznání bolestivější direkt. Jejich obrana? Jako by neexistovala.

„Kterýkoliv útok Plzně končil tím, že šla do přečíslení. Ať už po dlouhém balonu, či kombinaci na dvě přihrávky. Byl to pro ni strašně jednoduchý zápas,“ všiml si redaktor Sport.cz Jiří Lizec, jenž zápas sledoval na vlastní oči.

„Obranná činnost Budějovic byla neskutečně naivní. A nebylo to poprvé, kdy hrály takto a inkasovaly mnoho laciných branek,“ přitakával Levý. „Je hodně smutné, když se musí trenér vyjádřit po utkání s tím, že chyběla bojovnost a nasazení. Obě tyto věci by přeci v ligovém utkání měly být absolutní samozřejmostí,“ připomněl poté naštvaná slova kouče Tomáše Zápotočného na pozápasové tiskové konferenci.

„Míchalo se v něm dohromady asi dvacet negativních pocitů. Odevzdanost, frustrace,“ pravil Lizec na adresu šéfa lavičky Dynama. „Jak říkal pan Levý, Budějovice hrály opravdu naivně. Když to srovnáme s tím, co v Plzni předvedla Karviná, které se tam podařilo vyhrát, byl to naprosto odlišný výkon. Dynamo je v tuto chvíli právem poslední,“ dodal redaktor Sport.cz.