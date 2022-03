Padesát tři minut čisté hry? Asi všichni si přáli vidět jiný sport, lamentoval Trpišovský

Jak zápas hodnotíte?

Budu stručný. Chci pogratulovat domácím k vítězství, které bylo zasloužené. Dali gól, my ne. Chci poděkovat našim fanouškům, kteří nás povzbuzovali celý zápas. Hodně ho ovlivnila situace u prvního gólu, kdy jsme nedostoupili soupeře, byli jsme tam pozdě, nechali jsme ho odcentrovat a padl gól. A zbytek už asi nemá smysl moc komentovat, protože si asi všichni přáli vidět jiný sport, než na hřišti byl.

Foto: Vít Černý, ČTK Slavia inkasuje v Liberci. Vlevo Theodor Gebre Selassie z Liberce, bankář Ondřej Kolář a Peter Olayinka ze Slavie.Foto : Vít Černý, ČTK

Můžete to rozvést?

Samozřejmě tím myslím kvalitu hřiště. To není kritika domácích, myslím celkově v lize. Nikde v Evropě takové hřiště jako jsou u nás nevidím. Tam ve třetí čtvrté třídě mají často lepší povrchy, než jsou tady v Česku. Někdy nadáváme na hráče, ale na druhou stranu potřebujeme mít k zápasu nějaké podmínky. Teď to sice říkám po zápase, který jsme prohráli, ale opakuje se to. Už jsme to zažili s Hradcem. Ale oba týmy se mu přizpůsobily a snažily se vyždímat maximum. Bylo to plný osobních soubojů, jednoduchých míčů. Přesto jsme se měli z některých situací prosadit. Bylo jasný, že kdo dá první gól, bude to pro něj snazší.

Ten však dal Liberec, respektive jste si dali vlastence...

Foto: Vít Černý, ČTK Peter Olayinka ze Slavie během duelu s Libercem.Foto : Vít Černý, ČTK

Nechali jsme si dát laciný gól. Liberci pomohl, i když hráli v deseti. Kdyby to bylo obráceně, bylo by to složitý pro ně. Primárně je to naše chyba, že jsme si gól nechali dát, nic jiného za tím nehledám. Ale ta kvalita zápasu... Furt se nehrálo, čistý čas zápasu byl 53 minut, to je škoda. Nevím, jestli z obou stran byla za celý zápas vůbec nějaká kombinace. Asi ne, protože to nebylo ani možný.

Co chybělo Slavii ve finální fázi?

Určitě nějaké lepší řešení v některých situacích, do kterých jsme se dostali. Po centrech ze strany nebo míčích ze vzduchu jsme trefili tyč a břevno. Pak jsme nějaké pozice měli, ale nebyli jsme přesní. A chyběla kvalita finálního balonu.

Zaskočil vás Liberec něčím?

Myslím, že ne. Vzhledem ke stavu plochy bylo jasné, co se bude odehrávat. Samozřejmě zápas ovlivnila červená karta, která změnila rozpoložení. Jinak myslím, že to bylo podle očekávání.

Foto: Vít Černý, ČTK Radost hráčů Liberce z gólu proti SlaviiFoto : Vít Černý, ČTK

Je to velká komplikace v boji o titul?

Je velká, protože jsme ztratili tři body. Věděli jsme, že nás čeká náročný zápas. Tady jsou vždy náročný. Domácí mají svou kvalitu a myslím, že tým mají dobře doplněný. Těžko se s Libercem hraje. Ale tyhle těžké zápasy venku potřebujeme zvládat. Nám se to dařilo, teď bohužel ne. Chtěli jsme zápas odehrát jako na Slovácku. Hlavně nedostat gól a prosadit se nějakou střelou z dálky, standardní situací nebo centrem, ale nebyli jsme bohužel přesní.

Nemůže prohra poznamenat Slavii směrem k odvetě v Konferenční lize?