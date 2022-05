Papadopulos sestup Karviné těžko kouše. Cloumá mnou plno emocí, přiznal. Bude pokračovat?

„Zhaslo nám světlo v tunelu, nebo spíš již světélko. Bohužel," smutnil zkušený trenér Bohumil Páník. „Chybí nám spousta soubojových hráčů. S nimi by možná utkání vypadalo jinak. Domácí postavili fyzicky silné mužstvo, plus dva tři rychlé hráče. Nenechali nás hrát a my jsme byli spíš komparsem, který sledoval, jak jdou domácí za vítězstvím," zhodnotil.