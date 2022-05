Nejhorší výkon Teplic na jaře. Kouč si v prvním poločase ve Zlíně připadal jako na kolotoči

„Chybělo nám pět zraněných či nemocných hráčů. To ovšem neomlouvá náš mimořádně špatný vstup do zápasu," má jasno teplický kouč Jiří Jarošík. V prvním poločase si prý připadal jako na kolotoči. „Byl jsem rád, když ho sudí ukončil," přiznal.

Po pauze už byla hra přece jen vyrovnanější. „Škoda, že se nám nepovedlo vstřelit aspoň gól, po kterém by domácí třeba znervózněli. I tak bychom ale těžko dosáhli aspoň na bod. Závěr však mohl být trochu dramatičtější," přemítá trenér Severočechů.

V základní sestavě jeho mužstva se poprvé na jaře objevil zkušený bosenský záložník Admir Ljevakovič, který už nastupoval pouze za teplickou rezervu. „Byla to z naší strany reakce na zaplněnou marodku. Jinak by se asi nevracel. Hráči do středu pole nám momentálně chybějí, a tak jsem rád, že nám pomohl. Vydržel se silami poločas, v béčku už pochopitelně tolik netrénuje," uvedl Jarošík na adresu sedmatřicetiletého fotbalisty. Dokonce už po půl hodině musel předčasně odstoupit mladý obránce Chaloupek. „Trápily ho křeče v břiše. Snad nepůjde o nic vážného, a bude na Jablonec připravený," myslel už na další utkání.