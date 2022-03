Pardubice hoří v defenzivě, navíc je nemile překvapil Baník. Situace je alarmující, uvědomuje si kouč

Lituje špatného vstupu do zápasu ve Zlíně. „Po čtvrthodině jsme bohužel prohrávali 0:2. Postupně jsme ale vyrovnali hru a do poločasu jsme snížili. Dobře jsme vstoupili i do druhé půle, avšak šance na vyrovnání jsme nevyužili. Domácí se spoléhali na brejky a nakopávané míče. Bohužel se jim povedlo vstřelit třetí branku, která byla rozhodující. Od té doby už byl Zlín jasně lepší. Čtvrtý gól v naší síti znamenal definitivní ránu do vazu. My jsme utkání už v podstatě jen dohrávali," připustil trenér Východočechů.