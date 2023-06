Pardubice jdou do baráže jako favorit, expert se bojí o Vrbův Zlín

V roli domácích celků startují baráž Příbram a Zlín. Na středočechy čekají Pardubice, svěřenci zkušeného trenéra Pavla Vrby si to rozdají s Vyškovem. „Tím, že je to na dva zápasy, tak se může stát cokoliv. Je to nevyzpytatelné," vyhlíží před výkopem bývalý prvoligový fotbalista Folprecht spíše vyrovnané duely.

Jan Malý, šéf fotbalové sekce na Sport.cz, dává větší šance na setrvání ve Fortuna lize Pardubicím. "Měly na jaře solidní formu a pod trenérem Kováčem se prezentují slušným fotbalem. Proti Příbrami, která měla od zimy řadu problémů, budou asi favoritem," míní.

Fotbalový pořad PŘÍMÁK se Zdeňkem FolprechtemVideo : Sport.cz

Pád východočeského celku do nižší soutěže by bolel i Folprechta. „Radek Kováč odvádí v Pardubicích skvělou práci. Hrozně by mě mrzelo, kdyby sestoupili. Je tam nový stadion a mají skvělou mládež. Jejich dorost stíhá Spartu či Slavii. Investovali do kádru. Mají Janoška či Nitu," přiznává kladenský rodák.

Ve druhé dvojici bývalý prvoligový hráč tuší, že by mohl překvapit Vyškov, který ve druhé lize skončil na stříbrné příčce v závěsu za postupující Karvinou. „Pokud má někdo větší šanci, tak je to Vyškov. Jeho hra by na Zlín mohla platit," myslí si Folprecht. Novinář Malý to vidí naopak. „Zlín podle mě bude favoritem. Zkušenostmi a kvalitou by pořád měl být o chlup výš. Vnímám to tak, že mezi spodkem první ligy a vrchem druhé ligy je přeci jenom nějaký výkonnostní rozdíl," soudí.