Ve Zlíně v minulosti trénoval. Teď by Kameník s Vyškovem rád vystřídal Ševce mezi elitou

Co vám proběhlo hlavou, když se potvrdilo, že vaším soupeřem v baráži o první ligu bude právě Zlín?

My jsme ohledně možného soupeře rozhodně nekalkulovali. Ani já jsem si nevybíral. To, že na nás vyšel Zlín, ve mně žádnou velkou emoci nevyvolalo. Trochu specifické duely to ale pro mě pochopitelně budou. Vždyť tamní prostředí dobře znám. Ve Zlíně působí ještě pár hráčů, které jsem trénoval. Kupříkladu Fantiš či Janetzký. Nic to ale nemění na tom, že je to soupeř, s nímž se chceme poprat ze všech sil o ligu.

Souhlasíte s názorem, že celky z elitní soutěže budou v baráži favority?

Ano. Vstoupíme do ní jako papíroví outsideři. Vždyť Zlíňané mají v kádru někdejší reprezentanty a hráče, kteří mají zkušenosti z Ligy mistrů či Evropské ligy. Bude to pro nás těžká zkouška. Začíná se ale od nuly a my chceme být Zlínu důstojným soupeřem. Jsme rádi, že odvetu odehrajeme doma. To bylo naším cílem. Proto jsme usilovali o to, abychom ve druhé lize vybojovali druhou příčku. Což se povedlo.

Ještě před vaším příchodem vyřadil Vyškov loni v listopadu zlínské fotbalisty z domácího poháru. Může to být pro váš tým inspirace?

Inspirace ano, výhoda ale ne. Bylo to v době, kdy se Zlíňané nenacházeli zdaleka v nejlepším rozpoložení. Určitě se z tehdejší porážky poučí. Žádné podcenění z jejich strany zřejmě nehrozí.

Co říkáte na to, jak se už téměř odepisovaní Zlíňané v závěru prvoligového ročníku zvedli a vybojovali naději zachránit v Baťově městě elitní soutěž?

Projevuje se na nich kvalitní práce trenéra Vrby, který svoje zkušenosti z bojů o titul a v evropských pohárech teď zúročuje v opačném gardu v boji o udržení. Mužstvo se v poslední době semklo a jde si za záchranou.

Vy jim to budete chtít překazit. Bude ve čtvrtek vaším cílem uhrát v prvním zápase takový výsledek, aby vám dal před domácí odvetou reálnou šanci na postup?

Dvojzápas má pochopitelně svoje specifika. Já ovšem nerad spekuluju. Mně by se nejvíc líbilo, kdybychom zvládli vítězně obě utkání. Avšak samozřejmě respektuju pohárovou matematiku.

Od dubnového příchodu do Vyškova jste dovedl mužstvo ve druhé lize ke čtyřem výhrám a dvěma remízám. Jste s touto bilancí spokojený?

Nastoupil jsem do nového angažmá s cílem, že udělám všechno pro to, abychom skončili v tabulce co nejvýš. To se podařilo. Druhé místo značí pro baráž lepší výchozí pozici než třetí. V naší hře ale pochopitelně nacházím nějaké nedostatky, které potřebujeme vylepšit.

Máte v týmu sedm afrických fotbalistů. Jak se vám s nimi pracuje?

Vyplývají z toho samozřejmě vzhledem k jejich odlišné multikultuře určitá specifika. Já už ale podobnou zkušenost mám ze slovenského Pohroní, kde jsem trénoval osm Afričanů. Mají svoji kvalitu a jsou přínosem. Vždycky je však potřebné najít určitou hranici, aby šlo o vyvážený mix s českými či slovenskými hráči.

Jazykový problém to nepřináší?