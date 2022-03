Pavelka k zoufalé situaci Sparty: Šance je mizivá, ale nevzdáváme se

📺 PAVELKA | „Všichni bychom chtěli hrát hezký fotbal a dominovat, ale teď jsme v situaci, kdy se nedaří základní věci a patláme se v tom. Zodpovědnost při standardce, obsadit si hráče, to by měl být základ.“

„Věděli jsme, jaký zápas nás bude čekat, že nebude moc o fotbale, že bude soubojový. Že nejsilnější stránka Jablonce jsou standardky. A zase jsme z ní dostali gól. Ve dvou zápasech s nimi jsme dostali tři góly ze standardek, to si pak můžeme malovat, co chceme, ale když je nezvládneme ubránit, tak úspěšní nebudeme," láteří Pavelka.

„Někdy takové období prostě přijde, i když se tomu věnujete a pořád to opakujete na tréninku. Ale vysvětlit si to nedokážu, to jsou základní věci - zodpovědnost při standardce, obsadit i hráče. I při ofenzivních to občas neplníme. Základní nedostatky," kroutí Pavelka hlavou.