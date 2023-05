Pelta ho odvolal po telefonu. Bylo to rychlý, říká Horejš. Okomentoval i hádku s hráčem

Jak jste předčasné odvolání přijal?

Samozřejmě mě to mrzí, ale takový je fotbal. Ještě minulý týden jsme spolu (s majitelem klubu Peltou) seděli a bavili se o doplnění kádru. Bylo nám řečeno, že budeme pokračovat i v příští sezoně. Ale včerejší zápas (Jablonec prohrál s Teplicemi 0:2) z naší strany určitě dobrý nebyl a pan majitel se po něm rozhodl pro změnu. Nezbývá mi nic jiného než to respektovat. Musím se s tím nějak vyrovnat a jít dál.

Vedení klubu na svém zasedání rozhodlo o odvolání trenérského týmu v čele s Davidem Horejšem. Důvodem jsou neuspokojivé výsledky a výkony v uplynulé sezóně. Trenérům děkujeme za působení v Jablonci a přejeme hodně štěstí v dalším angažmá.#vprvniliniihttps://t.co/1zWY2OBhPL — FK Jablonec (@FKJablonec) May 29, 2023

Nemusel jste pak někde zastavit?

Určitě to příjemné nebylo, musel jsem to nějak vstřebat. Je to čerstvé, mrzí mě to. Nečekal jsem to. Obzvlášť po posledním zápase, kde vlastně už o nic nešlo. I když samozřejmě furt je to ligové utkání, kde by měl být výkon úplně jiný. Bohužel jsme ho nezvládli. Bylo to rychlý a ani jsem neměl moc času o tom v autě přemýšlet. Teď jsem dorazil domů. Musím si všechno probrat a rozebrat. Stalo se mi to poprvé v kariéře, takže je to pro mě nové. Musím se z určitých věcí poučit a jet dál. Určitě mě angažmá posunulo.

Myslíte, že prohra s Teplicemi byla onou poslední kapkou?

Asi jo, ale to je spíš otázka pro pana majitele. Před zápasem jsme spolu seděli a bavili se o doplnění kádru, abychom mužstvo dokázali posílit. On odjížděl na dovolenou, takže se s námi i loučil. Bylo nám řečeno, že pokračovat budeme, ale víme, že včerejší výkon dobrý nebyl. Byť to byl zápas, ve kterém byla spoustu hráčů mimo hru. Asi to byla ta třešnička na dortu, která vedla pana Peltu k rozhodnutí, které mi dnes ráno oznámil.

Udělal byste v sezoně něco jinak?

Těžko to teď nějak hodnotit. Musím si to probrat, zanalyzovat. Hrozně nás limitovala zranění. Vypadli nám klíčoví hráči. V sezoně byly dobrý i špatný pasáže. Začátek nebyl z naší strany optimální. Měli jsme tam problémy směrem do defenzivy. Pak se to příchodem Coolse a Akpudjeho zlepšilo a chytili jsme tam nějakou šnůru v podzimní části, ale hodně nás srazily červené karty. Výchozí pozice po podzimní části nebyla dobrá. Na jaře jsme se pak hodně zvedli, hráli jsme velice dobře a sbírali i body. Bohužel to zkazil týden, kdy jsme nezvládli zápas v Budějovicích a doma s Olomoucí, což nás připravilo o prostřední skupinu.

Nebyly v závěru sezony narušené i vztahy s kabinou? Po zápase s Brnem, proti kterému se Jablonec definitivně zachránil, jste se dostal do konfliktu se Sejkem.

Nemyslím si. Podle mě jsme s hráči pracovali dobře. Myslím si, že celé jaro bylo z naší strany slušný. Nemyslím si, že by to mělo nějaký vliv.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Jablonce David Horejš během utkání 2. kola Fortuna ligy.

A co se tam stalo? Údajně jste to nesl špatně.

Nenesl jsem to špatně, po zápase tam prostě byly emoce. Nelíbil se mi výkon s Brnem, takže tam proběhla výměna názorů, ale nic vážného. Myslím, že to v zápasech normálně bývá. Viděli jsme to na Spartě, všude. Vědu bych v tomhle určitě nehledal.

Zmínil jste zranění. Kdo vám chyběl na jaře nejvíc?

Chyběli všichni. De facto celou sezonu jsme hráli na dva střední záložníky, což byl Tomáš Hübschman s Kubou Považancem. A na celou sezonu nám vypadl Malínský, Krob. Počítali jsme, že v jarní části pomůžou, ale bohužel operace kolen se nepovedly a k dispozici nebyli. Vypadl nám Houska s Kratochvílem, a oba chyběli určitě hodně, protože v přípravě vypadali v zimě skvěle. V průběhu pak několikrát vypadl Martinec, a nakonec i Jovovič. Těch ztrát bylo hodně a byli to hráči, kteří měli pro tým nespornou kvalitu. V tomhle to bylo těžký. Mrzí mě to hlavně z toho důvodu, že jsme se z toho dokázali dostat i s těmito nepříjemnostmi a pak vlastně rozhodla poslední vteřina s Olomoucí, kdy jsme si nechali dát branku. Jinak bychom sezonu asi hodnotili úplně jinak.

Co teď cítíte? Prázdno, zklamání?

Zklamání. Nečekal jsem to. I včera jsme ještě seděli s realizákem před zápasem a připravovali jsme to na další sezonu. Je to pro mě zklamání, ale fotbal tohle někdy přináší. Je to pro mě ohromná zkušenost, ničeho nelituju. Myslím, že mě to určitě posunulo.

Co budete dělat v následujících dnech?