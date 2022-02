Penalta v závěru a nepříjemná prohra. Ale kluci zápas odmakali, hodnotí Hoftych premiéru

Fotogalerie +8

Jak jste viděl situaci v úplném závěru utkání, kdy rozhodčí Zelinka proti vám odpískal pokutový kop za Douděrovo držení Vechety?

Byly tam dvě dvojice hráčů, které se navzájem držely, a potom upadly. Byl to záběr z dálky, já bych si netroufal určit, zda se měla desítka pískat. To, co se nám přihodilo, je každopádně hodně nepříjemné. Kluci se ale na hřišti odevzdali. Zápas odmakali. Ve fotbale se takové věci stávají, jdeme dál.

Ke konci střetnutí jste si ale o gól koledovali...

Některým našim hráčům už docházely síly. Mě štve hlavně vyrovnávací branka Slovácka na 1:1, kterou jsme dostali po zbytečné Ewertonově ztrátě míče. A taky to, že jsme kromě vstřeleného gólu nevyužili ještě minimálně další dvě hodně nadějné brejkové situace. K bodu jsme i tak byli neskutečně blízko. Byl by pro nás zlatý. Škoda, že jsme zápas nedotáhli do remízy. Rozdílovou branku jsme inkasovali téměř v poslední vteřině. Nutno ale vzít taky v úvahu, že Slovácko má hodně silné mužstvo, byť se mu v poslední době tolik nedařilo.

Viděl jste na týmu zlepšení oproti předchozím ligovým duelům?

Jsem přesvědčený, že ano. Zejména do osobních soubojů chodili hráči s mnohem větším důrazem. Převážně plnili, co jsem po nich chtěl.

Platí to i o Ewertonovi, na jehož hrubku jste doplatili prvním inkasovaným gólem?

Ten svůj nejlepší den tentokrát neměl. Je to kvalitní fotbalista, avšak takové chyby by se neměl dopustit. Hodně se v poslední době mluvilo o tom, kam a za kolik odejde. Možná to měl trochu v hlavě.

Ligovou premiéru v základní sestavě si odbyli obránce Sladký a záložník Rolinek, který k vám přišel nedávno z druholigové Líšně. Jak jste byl s nimi spokojený?

Sladký patřil hlavně do přestávky k našim nejlepším fotbalistům. A rozhodně obstál i Rolinek. Má značný potenciál, který musíme rozvíjet.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Zleva Václav Jurečka ze Slovácka a Martin Sladký z Boleslavi.Foto : Dalibor Glück, ČTK

S jakým cílem jste k mladoboleslavskému týmu přišel?