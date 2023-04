Pět důvodů jabloneckého vzestupu: Řád místo blázince, eso v životní formě či bezchybný veterán

Severočechům se vyplatila i trpělivost s novým koučem. V Jablonci s aktuální sezonou začala nová éra, když tým převzal David Horejš po Petru Radovi. „Současný fotbal je krom mnoha jiných věcí založený na součinnosti hráčů a vždy to nějakou dobu trvá, což byl i případ Jablonce, když přišel jiný trenér s úplně jinými metodami," říká fotbalový expert a bývalý kouč Jablonce Vlastimil Palička. Severočeši čekali na první výhru až do osmého kola. Ostudně vypadli z domácího poháru a když doma prohráli na podzim i poslední utkání s Mladou Boleslaví 1:2 a padli na barážovou příčku, pozice trenéra byla na vážkách. „Trenér David Horejš má důvěru vedení. Jsem spokojený s předváděnou hrou, je to změna oproti minulé sezoně, mužstvo má jasnou tvář a hráči vědí, co mají na hřišti dělat. Jsem nespokojený s výsledky. Čtrnácté místo v tabulce není pro náš tým dostatečné. Na druhou stranu je liga vyrovnaná, takže pořád je o co hrát. Na jaře ale musí přijít zlepšení," prohlásil Pelta v listopadu. To nakonec k jeho spokojenosti nastalo.