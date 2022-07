Plzeň dál nabíjí kádr, má osmou posilu a ještě nekončí!

Hotovo. Plzeň si na seznam posil zapisuje osmé jméno. Chvíli to vypadalo, že vyvoleným bude útočník Cicilia, jenž zabalil angažmá ve Slovácku. Ten ale propadl u fyzických testů, do kádru by podle expertů nezapadl ani charakterově, proto tasí mistr jinou zvučnou posilu. „V Plzni bude působit Jan Sýkora," tvrdí zdroj Sport.cz obeznámený se situací v klubu. Ofenzivního záložníka či krajního obránce mistr získal z polského Lechu Poznaň.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jan Sýkora bude opět působit ve Viktorii Plzeň.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Ještě během víkendu se kolem Sýkory tiše našlapovalo, mluvilo se o tom, že jeho příchod je v jednání. Zdroj Sport.cz však v pondělí označil přesun šikovného hráče jako hotovou věc. „Bude v Plzni působit," prozradil expert. Sýkora se v Poznani nevešel do kádru a řešilo se, kam během léta zamíří. Teď se zdá být rébus vyřešen. Na seznam plzeňských posil tak k Václavu Pilařovi, Kristi Qosemu, Martinu Jedličkovi, Janu Klimentovi, Mohamedu Tijanimu, Caduovi a Filipu Čihákovi přibylo jméno Jana Sýkory. Osm nových hráčů, to lze přirovnat takřka k hráčskému zemětřesení. Vedení klubu, který zatím marně čeká na vstup investora, doslova kouzlí a získává posily, jež mají Viktorii posunout do pohárové Evropy a k vytouženým financím. Hráči dnes vyrazili na soustředění do rakouského Westendorfu. 🚌🇦🇹 VÍCE ➡️ https://t.co/SoyKeDFkGR pic.twitter.com/Q1FYfE8IJ6 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) July 3, 2022 Plzeň je momentálně na soustředění v Rakousku. Podle informací Sport.cz ani v tuto chvíli není seznam posil pro blížící se sezonu kompletní. „Cicilia vůbec nesplnil očekávání klubu, jednání s ním skončilo. Pokud by se objevil zajímavý útočník, mohla by mít Plzeň zájem," dodává zdroj Sport.cz. FORTUNA:LIGA Mistr ligy vyrazil ladit formu! K týmu se připojil i Sýkora

