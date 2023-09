Plzeň: nejdelší vítězná série od Vrby! Těší mě to, každá vlna se ale rozpustí, říká Koubek

„Jsem za takovou šňůru rád. Ale na druhé straně jsem realista. Vím, že každá vlna se jednou rozpustí. Tak to funguje v moři i ve fotbale,“ pravil trenér Plzně Miroslav Koubek. K vyrovnání tehdejšího týmu Viktorie chybí Koubkovu výběru dvě vítězství.

Variabilitou ale vládne Plzeň i v útoku. V některých zápasech nastupuje s jedním hrotem, jindy se dvěma. Proti Bohemians Praha nasadil Koubek dopředu Durosinmiho s Chorým. „Přemýšlíme před každým zápasem, jak to má soupeř vzadu poskládané. Zkrátka jak si myslíme, že to bude funkční. Zase bych z toho ale nedělal vědu. Je jedno, na kolik útočníků hrajeme, důležitá je podpora druhé vlny,“ podotkl Koubek.

Proti Klokanům se málem trefili oba hroty. Durosnimi s přehledem proměnil sólo, Chorému velkou šanci skvělým zákrokem lapil Michal Reichl. „Reichl je vynikající, měl jsem ho v Hradci. Má skvělý reflex i odhad, většinou uhádne, kam míč půjde,“ uvedl Koubek, který nevyloučil do konce přestupního termínu (8. září) pohyb v plzeňském kádru směrem ven. „Někteří kluci to mají těžké. Libor Holík a další. Probíhají jednání, o naše hráče je permanentní zájem. Neříkám, že někdo odejde, ale stát se to může,“ dodal Koubek.