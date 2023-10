Plzeň: nejhorší porážka za dva a půl roku, navíc přišla o Durosinmiho! Je podezření na vazy v koleně, hrozí se Koubek

Nigerijská kometa Durosinmi je pro Plzeň obrovsky důležitý. Na podzim se dostal do pozice klíčového útočníka, střílí góly. Navíc je vysoce perspektivní. K úhoně přišel ve druhém poločase při obranné činnosti, kdy do něj vrazil zezadu Tvrdoň.

Durosinmi se svalil na zem, jednou rukou se chytil za koleno, druhou vysílal gesto, aby sudí okamžitě zavolal lékaře. Po krátkém ošetření odkulhal do kabin. Pokud by se potvrdilo podezření na zranění křížových vazů, čekala by ho půlroční pauza. „Dostali jsme trojku, navíc si zraníme hráče. Byl to zápas blbec. Zavinili jsme si ale všechno sami, Liberec hrál výborně,“ kroutil hlavou záložník Jan Kopic.