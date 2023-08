Plzeň postavila za 108 milionů Kč zázemí pro mládežnický fotbal Viktorky

"Můžeme teď naší mládeži nabídnout prostory, které jsou srovnatelné s podobnými zařízeními v akademiích velkých evropských klubů. Pro mladé by měly být tyto podmínky obrovskou motivací," řekl člen představenstva FC Viktoria Plzeň Martin Dellenbach. S Raphaelem Landthalerem stojí za rakousko-švýcarskou firmou FCVP GmbH, která koncem června majoritně vstoupila do Viktorie Plzeň. Podle Dellenbacha představuje nové zázemí milník v historii klubu. "Pomůže udržet talentované hráče, kteří by možná odešli. Infrastruktura klubu je na vysoké úrovni a musí nám pomoci vytvářet talenty na mezinárodní úrovni," řekl. Ocenil silnou podporu města.

"Všechny naše děti teď mají místo ve své šatně, svoji skříňku a háček, kam si budou dávat své věci. To je pro spojení s klubem naprosto zásadní. A zároveň je to pro nás zavazující, abychom talenty vychovávali na co nejvyšší úrovni, aby nám výhledově pomohli i v A-týmu," řekl obchodní a marketingový manažer klubu Jaromír Hamouz. Děti jsou především z Plzně a Plzeňského kraje, ale spádovost FC Viktorie zasahuje i do okolních krajů.