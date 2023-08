Nepředvedli téměř nic. Plzeň je jiný level, uznal kouč Malťanů

Den před utkáním trenér maltské Gziry Darren Abdilla hlásil, že do Plzně přicestoval s cílem odvést si přijatelný výsledek do domácí odvety. Realita je trochu jiná. Gzira na Západočechy nestačila po všech stránkách a zaslouženě odjíždí s prohrou 0:4. Český tým má postup do závěrečného předkola Konferenční ligy ryze ve svých rukách.

Sestřih zápasu 3. předkola Konferenční ligy Plzeň - GziraVideo : O2 TV Sport

Článek Fotogalerie +4 Na střely 22:3, z toho na branku 11:1, držení míče 65:35 % ve prospěch Plzně. A hlavně vysoký brankový rozdíl, po němž by měl být duel na Maltě jen formalitou. Tým Gziry plný Brazilců či Kolumbijců zaujal hned při vběhnutí na trávník. Část obránců i útočníků svou urostlou postavou připomínala spíše ragbisty nebo zápasníky. Každý byl zvědavý, co hosté ve Štruncových sadech ukážou. Odpověď? Téměř nic. Konferenční liga Trochu nuda, culí se mladý obránce Plzně. Základní sestavu bere jako splněný sen „Byla to opravdu lekce. Plzeň je na jiném levelu, velký rozdíl. Lepší tým zaslouženě vyhrál o čtyři góly. Pro kluky to byla velká zkušenost. Nejsme zvyklí pravidelně hrát takové zápasy. Úroveň naší ligy určitě není taková jako české nejvyšší soutěže," uznal po utkání Abdilla. Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Trenér Gziry Darren Abdilla na tiskové konferenci před utkáním 3. předkola Konferenční ligy v Plzni. Až nečekaně snadno se Plzeň dostávala do pokutového území snad při každé útočné akci. Urostlí stopeři nezvládali osobní souboje, stejně tak útočníci na druhé straně. Západočeši navíc čtyřikrát trefili brankovou konstrukci a spálili další šance. „Teď vyhlížíme zápasy v domácí lize. Měli jsme před sezonou hodně změn, tým budujeme a čeká nás dlouhý proces. Na odvetu se ale těšíme," konstatoval kouč a odmítl, že by Gziře mělo nějak zásadně pomoci teplé počasí na Maltě. „Nezískáme superschopnosti a větší kvalitu tím, že budeme hrát na sluníčku. Plzeň bude opět lepším týmem. Neházíme ale ručník do ringu, budeme bojovat a pokusíme se uhrát dobrý výsledek," dodal. Konferenční liga Koubek: Jsem pořád ulevenej. V odvetě chceme vyhrát i kvůli koeficientu