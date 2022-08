Plzeň potvrdila: Vlkanova je náš! Vyběhne reprezentační záložník hned proti Slovácku?

Viktoria o Vlkanovu stála delší čas, kvůli nepříznivé finanční kondici si ale několikamilionový výdaj nemohla dovolit. Obrat přišel s postupem do Ligy mistrů, který Plzni přinese minimálně 450 milionů korun. Bezprostředně po úspěšném play off s Karabachem se rozběhlo jednání mezi kluby. Viktorii tlačil čas, uzávěrka soupisek pro skupinu Champions League je v pátek 2. září. Pochopitelně na ní Vlkanovu chtěla mít.

„Je to hráč, který si drží dlouhodobě vysokou výkonnost, je produktivní, a navíc je využitelný hned na třech postech v ofenzivě. Svými výkony si vysloužil i pozvánku do národního týmu a nyní zkvalitní i naši ofenzivu," pochvaluje si kouč Michal Bílek.

„Jsem nadšený, že to vyšlo a můžu se ve své kariéře posunout o krok dál. Co je víc, než přijít do klubu, který teď vyhrál titul a ještě se dostal do Ligy mistrů. Je to nádhera a já moc doufám, že budu platný pro tým," raduje se Vlkanova.